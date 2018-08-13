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США перестанут нуждаться в ракетных двигателях РФ
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В NASA заявили о продолжении разработки альтернатив российским ракетным двигателям РД-180 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © Joel Kowsky via AP
Соединенные Штаты продолжают разработку альтернатив российским ракетным двигателям РД-180, которые используются в ракетах-носителях Atlas III и Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Об этом рассказал в интервью телеканалу C-Span директор NASA Джим Брайденстайн.
"Да, на самом деле Соединенные Штаты усердно работают на тем, чтобы не зависеть от двигателей РД-180", — ответил он на вопрос ведущего, поинтересовавшегося, не может ли прекращение Москвой поставок этих двигателей повлиять на планы по запуску коммерческих космических кораблей при помощи ракет ULA. "И я буду откровенен на этот счет: NASA выделяется среди всего федерального правительства. Речь о том, что когда отношения между странами становятся сложными, NASA в состоянии поддерживать эти отношения", — добавил он.
В среду стало известно, что администрация США с 22 августа намерена ввести санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что возможное дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление торговой войны, на которую надо будет реагировать экономическими, политическими или иными методами.
НПО "Энергомаш" поставляет в США ракетные двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas III и Atlas V. Первое соглашение по РД-180 было заключено в 1997 году и предусматривало поставку 101 двигателя, сделка оценивалась примерно в $1 млрд В 2014 году Конгресс из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование РД-180, но в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. В 2016 году США заказали у НПО "Энергомаш" дополнительно 18 двигателей РД-180.
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