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Эрдоган заявил, что США не поставят Турцию на колени
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Эрдоган заявил, что США не поставят Турцию на колени с помощью давления 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
США не смогут поставить турецкий народ на колени с помощью санкций и экономического давления, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.
"Каждый день, используя наглые заявления, пытаются нами командовать на расстоянии 10 тысяч километров, натравливают на нас рейтинговые агентства, используют против нас "валютное оружие". И что? Пусть уменьшают (кредитные рейтинги), мы-то знаем положение вещей. А они не знают турецкий народ. Иначе знали бы, что никто, кроме самого Аллаха, этот народ на колени не поставит. Если бы они читали нашу историю, то знали бы, что мы никогда не поддаемся шантажу и угрозам. Пусть наши граждане будут спокойны. Мы справимся с атакой с помощью валютного курса", — сказал Эрдоган, выступая в провинции Трабзон, трансляцию вел телеканал NTV.
Он призвал турецкие компании "не впадать в панику и не осаждать банки, пытаясь купить там валюту", пригрозив в противном случае принять меры против них.
Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
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