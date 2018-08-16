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Большинство жителей США недовольны работой Трампа
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Опрос: большинство жителей США недовольны работой Трампа 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Patrick Sison/AP
Согласно опросу, который был проведен частной компанией Morning Consult по запросу издания Politico, 52% американцев недовольны работой нынешнего президента США Дональда Трампа.
43% опрошенных, наоборот, заявили, что довольны работой американского президента. Пи этом 59% респондентов заявили, что Соединенные Штаты движутся по "неправильному пути".
В издании отметили, что перед промежуточными выборами возросла активность избирателей. В данный момент 75% сторонников республиканской партии, 72% поддерживающих демократов и 3% независимых избирателей хотят принять участие в выборах. Тремя месяцами ранее опросы показывали, что пойдут голосовать 62, 61 и 41 процент избирателей соответственно.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке 100 тыс. человек вышли на марш против оружия, добиваясь от администрации Трампа ужесточения законодательства, которое регламентирует покупку вооружения.
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