Многодетная мать поборола депрессию и стала бодибилдером

История 39-летней британки Джо Барретт из Тонтона, ставшей чемпионкой Европы по бодибилдингу, сюжет для жизнеутверждающего романа. За шесть лет из располневшей и депрессивной матери троих детей женщина превратилась в счастливую главу спортивного семейства, которой совсем недалеко до исполнения ее мечты — попасть на чемпионат мира по бодибилдингу. Про самую главную победу этой женщины — победу над собой, рассказывает британское издание Mirror

После рождения третьего сына Джо Баррет несколько дней находилась в состоянии эйфории, однако вскоре ее накрыло «черное облако депрессии». Справиться самостоятельно с апатией и потерей интереса к жизни она не смогла, и тогда она прибегла к помощи антидепрессантов. Таким образом проблемы были частично решены, однако британка переживала из-за своего внешнего вида.

«Несмотря на антидепрессанты, я всё ещё была очень недовольна тем, как выгляжу. Я всегда была здоровой, а теперь врачи ставили мне диагноз "ожирение"», — рассказала она.

С мужем женщина к тому моменту рассталась, сохранив с ним ровные дружеские отношения. Спасением для нее стали многочасовые пешие прогулки, которые очень полюбились ее сыновьям, а маму сделали стройнее. Это побудило ее все чаще покупать журналы о здоровом образе жизни. В итоге благодаря одному из них Баррет подала заявку на участие в 12-недельной программе по преображению, спонсируемой компанией-производителем спортивного питания и биодобавок.

«Они предлагали целую программу, с советами по диете и работой над собой, а также консультациями специалистов. Я никогда не думала, что меня выберут, но самостоятельными усилиями я достигла предела с моим весом, он в какой-то момент перестал снижаться и я подумала, что стоит попробовать», — рассказала она.

В итоге женщина одержала победу. Затем было много разных экспериментов, Баррет успела попробовать себя в различных направлениях фитнеса. А в 2017 году женщину заинтересовал бодибилдинг. Другие спортсмены, оценив форму Баррет, посоветовали попробовать свои силы в этом направлении.

«Раньше мне было тяжело. Мой брак закончился, и моя мама скончалась, а потом я стала чувствовать, что снова на плаву, но я боялась, что депрессия снова вернется», — рассказала она.

Всего за 18 месяцев Джо смогла вылепить свое тело, завоевав британские и европейские титулы.

Теперь, в ожидании следующего раунда соревнований, она тренируется семь дней в неделю, дважды в день, чтобы поддерживать организм, и ест около семи раз в сутки. В ее рационе нет фастфуда, к которому она когда-то привыкла, она ест здоровую белковую пищу, предпочитает яйца, шпинат, постное мясо и рис.