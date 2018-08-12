Во Франции ворон заставили убирать мусор

Администрация тематического парка Пюи-дю-Фу во Франции обучила шесть ворон сбору мусора на территории исторического заповедника. Об этом сообщает New York Post.

Вороны умеют собирать окурки и мелкий мусор. Все отходы они приносят в специальный ящик, который автоматически угощает птиц лакомством за проделанную работу.

Руководитель парка Николя де Вийер (Nicolas de Villiers) сообщил, что суть данной акции — скорее развлекательная. «Цель состоит не только в том, чтобы провести уборку, потому что посетители, как правило, стараются сохранить чистоту», — заметил он. Множество птиц, проживающих в парке, легко идут на контакт с людьми и проявляют свое отношение к окружающим в игровой форме.

Пюи-дю-Фу является парком исторических аттракционов. Ежегодно его посещает более двух миллионов туристов, что делает его вторым по посещаемости тематическим парком во Франции (после парижского Диснейленда).

Ранее сообщалось о случае, произошедшем в японском Токио: там умная ворона попыталась самостоятельно купить билет на электричку. Та птица была очень социальна и даже сумела завести друзей среди местных жителей, которых узнавала.