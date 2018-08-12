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Посол США призвал Британию оказать давление на Иран
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Посол США призвал Британию оказать давление на Иран 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
США призывают Великобританию перейти на их сторону в вопросе иранской ядерной сделки. Об этом в авторской статье в газете The Sunday Telegraph заявил американский посол в Лондоне Вуд Джонсон.
«Мы просим Британию, как глобального игрока, использовать свою значительную дипломатическую силу и влияние и присоединиться к нам в наших согласованных глобальных усилиях по достижению подлинно всеобъемлющего соглашения», — цитирует The Guardian дипломата.
По его мнению, США готовы возобновить все коммерческие и дипломатические отношения, «если (иранский) режим добьётся реальных и устойчивых изменений» и будет «вести себя как нормальная страна».
«До тех пор Америка усилит давление, и мы хотим, чтобы Великобритания была на нашей стороне», — подчеркнул Джонсон.
Ранее в МИД Ирана отметили, что если США не изменят своё поведение, то мир объединится и заставит их сделать это.
6 августа сообщалось, что Европейский союз заблокирует санкции США против Ирана с целью защиты европейского бизнеса.
Эксперт Владимир Брутер прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.
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