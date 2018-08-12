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Турция ответит на торговую войну США
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Турция ответит на торговую войну США, заявил Эрдоган 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит на объявленную торговую войну, повернувшись к новым рынкам, передает турецкое агентство Anadolu.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.
'Мы ответим тем, кто объявил торговую войну всему миру и втянул в неё нашу страну, сотрудничеством в рамках новых объединений и союзов' — заявил турецкий лидер. Эрдоган добавил, что Турция ответит на неё, "повернувшись к новым рынкам".
Президент добавил, что цель подобной операции — "подчинить Турцию во всех сферах, от финансов до политики". Он добавил, что его страна столкнулась с "коварной политической игрой", и "глупо полагать, что Турция дрогнет от валютного курса".
Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
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