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Боец ВСУ выдал планы Киева
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Боец ВСУ выдал планы Киева штурмовать Донбасс 

ТК «Звезда» 1 час назад
По словам бойца ВСУ, Киев в ближайшее время планирует штурмовать Донбасс.
Военнослужащий 24-й ОМБР имени короля Даниила Роман Карапинка раскрыл планы украинской армии на ближайшее время.
По словам Карапинки, в настоящее время тактика армии меняется. Об этом он рассказал в эфире украинского «24 канала».
«В ближайшее время будет штурм. Потому что армия поднимается, переоформляется, тактика и стратегия введения боя меняется», — рассказал Карапинка.
При этом боец отметил, что эту операцию будет не так просто осуществить, однако неоправданных жертв необходимо избежать.
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Комментарии27  Ещё 20 источников 
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