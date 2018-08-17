Боец ВСУ выдал планы Киева

По словам бойца ВСУ, Киев в ближайшее время планирует штурмовать Донбасс.
Военнослужащий 24-й ОМБР имени короля Даниила Роман Карапинка раскрыл планы украинской армии на ближайшее время.
По словам Карапинки, в настоящее время тактика армии меняется. Об этом он рассказал в эфире украинского «24 канала».
«В ближайшее время будет штурм. Потому что армия поднимается, переоформляется, тактика и стратегия введения боя меняется», — рассказал Карапинка.
При этом боец отметил, что эту операцию будет не так просто осуществить, однако неоправданных жертв необходимо избежать.