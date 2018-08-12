Подписана «конституция» Каспийского моря 

Главы стран «Каспийской пятерки» подписали в казахстанском Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая разрабатывалась с 1996 года.
Подписи поставили президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА «Новости».
Этот документ в связи с его важностью уже называют «конституцией» Каспийского моря.
Основная площадь водной поверхности Каспия, согласно документу, остается в общем пользовании сторон, дно и недра делятся соседними государствами по договоренности на основе международного права.
Также судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов проводятся по согласованным правилам. В обязательном порядке учитывается экологический фактор при реализации масштабных морских проектов.
Также зафиксировано положение о недопущении присутствия в море вооруженных сил других стран. За поддержание безопасности на море ответственны пять прикаспийских государств.
Президент России Владимир Путин назвал саммит, на котором подписали конвенцию, эпохальным.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась в том, что получит Россия при разделе Каспийского моря. Конвенцию называют «конституцией» Каспийского моря. Основная площадь водной поверхности Каспия по документу должна остаться в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.