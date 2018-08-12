«Без суда и следствия»: Киев борется против паспортов РФ

В Раде призвали лишать гражданства украинцев с паспортами РФ

Киев должен «без суда и следствия» лишать украинского гражданства жителей Крыма и Донбасса, заявил депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза . При этом днем ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука указал, что жителей Донбасса нельзя лишать права голоса на украинских выборах.

Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза призвал «без суда и следствия» лишать украинского гражданства «жителей оккупированных территорий» Украины, получивших российские паспорта, передает RT.

«Все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российский триколор, должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия — без ничего. На это даже не нужно тратить время работы наших судов», — сказал парламентарий.

Вместе с тем, по его мнению, в данном вопросе должны допускаться некоторые исключения.

В частности, по его словам, есть люди, которые получали паспорт «сознательно, но скрытно». Ими, как отметил Береза, должны заниматься сотрудники спецслужб.

В отношении же тех, кого «заставляли выступать против Украины и принимать российское гражданство», необходимо начать расследование.

В обоих этих случаях, как подчеркнул политик, решивших получить российские паспорта украинцев необходимо лишить украинского гражданства.

Днем ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука указал, что жителей Донбасса нельзя лишать права голоса на украинских выборах.

Чиновник отметил, что данная инициатива противоречит законодательству и конституции Украины. Подобное лишение голоса — это злостная дискриминация.

«Если мы боимся собственного народа, то извините, значит что-то не так у нас самих. Я не сторонник такого прессинга», — заявил Тука.

Он добавил, что на Донбассе есть люди с украинским мировоззрением, которым нужно дать проголосовать, передает ФАН.

«Некоторые украинские политики говорят, что жители Донбасса не являются их электоратом. При этом они ничего не сделали, что бы люди захотели за них проголосовать», — заключил украинский чиновник.

В июне нынешнего года первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин внес в Госдуму законопроект о миграционной амнистии для беженцев с территории Украины.

Инициатива призвана помочь просрочившим срок своего пребывания в России украинцам.

Согласно документу, допустившие нарушение приезжие, смогут в течение полугода продлить временное пребывание без выезда.

Те же, кто узаконил свое нахождение в РФ, смогут получить вид на жительство, а затем подать прошение о получении гражданства. Вид на жительство украинцам, находящимся в России на законных основаниях, предлагается выдавать на три года с возможностью продления.

Кроме того, поправки в федеральный закон «О гражданстве РФ», упрощают получение российского гражданства украинцами, проживающими в России более 20 лет.

Речь идет о снятии ограничения срока действия главы 8.1 этого закона. Сейчас легализоваться можно только тем, кто въехал в Россию до ноября 2002 года или получил паспорт гражданина России до 1 июля 2002 года. Остальные должны быть депортированы.

«Даже если таковых будет немного, вопрос о депортации людей, более чем 20 лет проживших в России и давно потерявших связь со страной исхода — скандален и безнравственен по определению. Поэтому ограничение срока действия данной главы необходимо снять», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

В мае нынешнего года сообщалось, что число иностранцев, которые получили российское гражданство, в период с 2012 по 2017 год увеличилось почти в три раза.

Таджикистана, Армении и Узбекистана. По данным МВД эта цифра выросла с 95 737 до 257 822 человек. Как рассказали в ведомстве, рост произошел в основном за счет приезжих с Украины, из Казахстана

В 2017 году больше всего российских паспортов выдали украинцам — 85 119, что почти в семь раз выше показателя пятилетней давности.

В апреле президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства жителей Крыма, которые получили российские паспорта.

«Основанием для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации из-за противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя», — говорилось в тексте законопроекта.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков поприветствовал инициативу украинского лидера. Осталось только согласовать его слова с действиями, приводит НСН слова депутата.

«Порошенко нашел какой-то разум, если он выступает с таким предложением. Это очень правильно, потому что в 2014 году крымчане приняли российское гражданство и отказались от украинского», — сказал парламентарий.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара же указал, что для жителей Крыма эта новость не будет неожиданной.

«Если все-таки данный законопроект будет принят Радой, то это, наверное, единственная новость из Украины, которая порадует крымчан. Мы еще в 2014 году сделали для себя окончательный выбор относительно того, гражданами какой страны будем: все мы стали гражданами Российской Федерации», — сказал политик.

По словам депутата, подобные предложения свидетельствуют о признании Киевом факта принадлежности Крыма России.