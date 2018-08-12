В Актау началось заседание V Каспийского саммита 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках церемонии официальной встречи глав государств-участниц V Каспийского саммита поприветствовал президента России Владимира Путина, а также иранского лидера Хасана Роухани, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Об этом сообщает ТАСС.
После церемонии приветствия главы стран «каспийской пятёрки» в сопровождении делегаций перешли в зал заседаний, где начался V Каспийский саммит.
Ранее Назарбаев заявил, что все вопросы, которые касаются взаимодействия государств на Каспии, согласованы, а 12 августа в ходе саммита в Актау будет принято историческое решение.