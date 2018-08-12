В Актау началось заседание V Каспийского саммита

Об этом сообщает ТАСС.

После церемонии приветствия главы стран «каспийской пятёрки» в сопровождении делегаций перешли в зал заседаний, где начался V Каспийский саммит.

Ранее Назарбаев заявил, что все вопросы, которые касаются взаимодействия государств на Каспии, согласованы, а 12 августа в ходе саммита в Актау будет принято историческое решение.