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В Актау началось заседание V Каспийского саммита
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Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение

В Актау началось заседание V Каспийского саммита 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках церемонии официальной встречи глав государств-участниц V Каспийского саммита поприветствовал президента России Владимира Путина, а также иранского лидера Хасана Роухани, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Об этом сообщает ТАСС.
После церемонии приветствия главы стран «каспийской пятёрки» в сопровождении делегаций перешли в зал заседаний, где начался V Каспийский саммит.
Ранее Назарбаев заявил, что все вопросы, которые касаются взаимодействия государств на Каспии, согласованы, а 12 августа в ходе саммита в Актау будет принято историческое решение.
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