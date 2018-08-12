За что Лукашенко снова зол на Россию?

Александр Лукашенко посетил Гомель и выступил перед работниками предприятия «Гомсельмаш», которое производит сельхозтехнику. Жаловался на недобросовестную конкуренцию со стороны России : мол, субсидируют «Ростсельмаш» , хотят купить белорусский завод, чтобы превратить его в завод по производству шестеренок. Этому не бывать, пообещал Лукашенко.

На самом деле президент Белоруссии занимается ровно тем же, в чем обвиняет Россию, считает белорусский политолог Николай Сергеев

Николай Сергеев, политолог: «С одной стороны, конечно, белорусской стороне хотелось бы иметь определенные уступки, какие-то льготы, но этот процесс должен быть взаимным. Допустим, ряду российских крупных производителей достаточно сложно находиться на белорусском рынке. Власти говорят о защите белорусского производителя, для россиян создаются определенные препоны».

Предприятие «Гомсельмаш», долю в котором Лукашенко теперь обещает казахстанским партнерам, — это частный случай, один из многих такого рода. Достаточно вспомнить скандальную приватизацию «Белтрансгаза», которая проходила с 2006 года и растянулась на несколько лет. В 2011-м, когда «Газпром» хотел выкупить вторую половину белорусской компании, Минск затягивал завершение сделки, пытаясь выторговать поставки газа в Белоруссию по российским ценам.

Тема цен на газ возникает чуть ли не ежегодно, и каждый раз Лукашенко в чем-то обвиняет Россию. Впрочем, это обычная тактика белорусского президента, говорит ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров

Михаил Захаров, ведущий эксперт Центра политического анализа:«Всякий раз, когда Россия предлагает что-то Белоруссии по каким-то сниженным ценам, Белоруссия удовлетворенно вспоминает о братстве. Всякий раз, когда разговор заходит о том, чтобы разбираться в рамках рыночных договоренностей, чтобы России выторговать что-нибудь в свою сторону, Белоруссия тут же начинает проводить политику дружбы с ЕС и раздается очередная критика со стороны белорусского президента в адрес либо российского руководства, либо российского бизнеса. В пределе был арест Баумгертнера из «Уралкалия» , но это уже совсем скандальная история. Да, это обычная стилистика белорусского президента».

Дело бывшего гендиректора «Уралкалия» действительно стало беспрецедентным. В 2012-м «Уралкалий» вышел из совместного производства с «Беларуськалием» и начал продавать удобрения самостоятельно, что обрушило калийный рынок. Пострадала и Белоруссия: экспорт калийных удобрений — заметная часть доходов государства.

А международный скандал разразился после ареста Владислава Баумгертнера в Минске, куда он приехал на переговоры с белорусским премьером. Сразу после них его и арестовали. В итоге все это стоило Баумгертнеру полутора лет ограничения свободы в России и Белоруссии, а потом все обвинения с него сняли за отсутствием состава преступления.

Еще одна приличная часть доходов белорусской казны — продажа европейцам нефтепродуктов, полученных из российского сырья. Минск занимается этим уже многие годы, причем с нарушением действующих договоренностей, объясняет ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев

Рустам Танкаев гендиректор компании «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России «Они получают нашу нефть без пошлин, а после этого производят из нее нефтепродукты и продают их от своего имени за рубеж. Пошлину в нашу казну они не платят, хотя обязаны были бы платить. В результате получается, что мы финансируем государственный бюджет Белоруссии много лет и поделать с этим ничего не можем, потому что реакция Лукашенко бывает чрезвычайно негативной, когда пытаются как-то наладить всю эту, мягко говоря, коммерцию, то есть выкачивание денег из России».

Москва не раз пыталась прекратить эту практику, но без особых успехов. Теперь решили попробовать запрет на беспошлинные поставки российских нефтепродуктов в республику. По данным Reuters, он начнет действовать с октября. Для возобновления поставок Россия требует компенсаций за отгруженные ранее бензин и дизтопливо, объясняя это в том числе выпадающими доходами бюджета от беспошлинных поставок сырой нефти в Белоруссию.

Через несколько лет, в 2024 году, проблема решится раз и навсегда. Налоговый маневр в российской нефтянке, который обнуляет экспортные пошлины на сырье и увеличивает налог на добычу полезных ископаемых, приведет к тому, что Белоруссии придется покупать российскую нефть по рыночным ценам. Подорожает и бензин, в том числе и в самой России, но это уже совсем другая история.