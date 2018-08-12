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Дроны доставят посылки и письма в Японии
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В Японии могут начать беспилотную доставку посылок в малонаселенные районы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Shizuo Kambayashi
Министерство транспорта Японии может в течение августа разрешить доставку небольших посылок в малонаселенные районы с помощью беспилотников, пишет в воскресенье газета "Асахи".
По данным источников газеты, для обеспечения безопасности речь пока идет о доставке только в отдаленные островные и горные поселения с малым числом жителей. Кроме этого, компании по доставке должны будут организовать специальное огражденное место для посадки беспилотника, куда адресаты должны будут сами приходить за посылками.
Министерство также планирует обязать компании по доставке установить на беспилотники специальные погодные сенсоры, которые фиксировали бы изменение условий, и камеры для отслеживания полета и экстренных посадок вне запланированного маршрута.
Точный перечень корреспонденции для доставки беспилотниками пока не определен.
Газета не исключает, что в будущем такой вид доставки может быть также использован при ликвидации последствий природных катаклизмов.
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