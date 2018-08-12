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«Величайшая вещь в мире!»
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«Величайшая вещь в мире!»: горбатый кит выплыл познакомиться с офицером полиции 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Необычное знакомство произошло у сотрудницы патрульной береговой охраны австралийского Квинсленда Джеммы, которое она назвала величайшей вещью в мире. Это и не удивительно, ведь из морской пучины поздороваться с патрульными вынырнул горбатый кит! Ролик об этом разместил в микроблоге телеканал АВС.
«Ого, кто это у нас тут?! Привет! Ты только посмотри! Это нечто невообразимое, а, Джемма?!», — изумленно встречает коллега девушки всплывающего из глубины огромного кита.
Кит сначала показывает из воды морду, замирает на мгновение, плавно ныряет и огибает борт лодки. Захватив воздух, кит растворяется в синеве волна.
«Ох, это нечто восхитительное, что я когда-либо видела!» — восторгается Джемма, наблюдая, как кит кружит у борта лодки, помахивая ластами, будто приветствуя людей.
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