«Величайшая вещь в мире!»: горбатый кит выплыл познакомиться с офицером полиции

Необычное знакомство произошло у сотрудницы патрульной береговой охраны австралийского Квинсленда Джеммы, которое она назвала величайшей вещью в мире. Это и не удивительно, ведь из морской пучины поздороваться с патрульными вынырнул горбатый кит! Ролик об этом разместил в микроблоге телеканал АВС

«Ого, кто это у нас тут?! Привет! Ты только посмотри! Это нечто невообразимое, а, Джемма?!», — изумленно встречает коллега девушки всплывающего из глубины огромного кита.

Кит сначала показывает из воды морду, замирает на мгновение, плавно ныряет и огибает борт лодки. Захватив воздух, кит растворяется в синеве волна.