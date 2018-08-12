Журналист рассказал, как США испытывают биологическое оружие в Прибалтике

Латвия Александр Хроленко. Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Восточной Европе складываются в общую картину системы, в рамках которой США испытывают биологическое оружие для третьей мировой войны, пишет колумнист Sputnik

По его мнению, особую роль в этой системе США отводят странам Прибалтики, которые выступают в роли главного испытательного полигона.

Для подтверждения своего заявления журналист приводит ряд фактов. В частности, в июне АЧС было выявлено у 165 свиней в Латвии, а впоследствии было уничтожено двадцать тысяч животных, что привело к огромным убыткам фермеров. Кроме того, в Литве фермерским хозяйствам вовсе предлагают полностью отказаться от свиноводства, потому что на территории страны зафиксирована 41 вспышка АЧС.

По мнению Хроленко, такие вспышки болезни очень парадоксальны, потому что вирус АЧС не отличался устойчивостью к условиям северных широт, и это свойство не могло появиться просто так за короткий срок, а могло быть создано только в лабораторных условиях.

Украине, Молдавии, Вспышки АЧС почти одновременно произошли во многих государствах — Грузии Польши , странах Балтии. Журналист связывает этот парадокс с появлением широкой сети биологических лабораторий Пентагона как раз в этих странах Восточной Европы. По его мнению, США разрабатывают и изучают влияние новейших видов вирусов на людей в разных регионах — прямо или опосредствованно, через АЧС и подрыв продовольственной безопасности.

При этом власти этих стран могут даже не догадываться о конечных результатах биологических разработок Пентагона. Исследования в рамках опасных проектов рассредоточены в разных лабораториях и странах, а полный отчет формируется в центре биологических исследований Пентагона — Форт-Детрике на территории США, пишет Хроленко.

Кроме того, добавляет колумнист, на просторах СНГ и в странах Балтии национальные системы эпидемиологического надзора переводятся на американские стандарты. Внедренные в лабораториях электронные системы сбора, обработки, хранения и передачи информации о каждом подозрительном случае заболевания отправляют отчет в США.

Хроленко также считает, что со временем частота и опасность биологических инцидентов будет возрастать, потому что такие биотехнологии позволяют максимально удешевить процесс расчистки жизненного пространства, упростить борьбу за природные ресурсы планеты, а также принесут огромную прибыль создателю вирусов.