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В США неизвестный разбил победный монумент Трампа
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В США неизвестный разбил победный монумент Трампа 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Kevin Lamarque/Reuters
В штате Нью-Гемпшир неизвестный разбил каменную плиту, которая была установлена после победы президента США Дональда Трампа на праймериз в этом регионе. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным телеканала, неизвестный разбил гранитную плиту на куски, которые он разбросал вокруг.
В Fox News добавили, что монумент, посвященный Трампу, был одним из многих подобных памятников в штате — на них представлены победители президентских праймериз. На таких монументах указываются фамилия и имя кандидата, а также дата выборов и партия, от которой он избирался.
Ранее сообщалось, что звезду Трампа демонтируют с голливудской "Аллеи славы".
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