В США неизвестный разбил победный монумент Трампа

В штате Нью-Гемпшир неизвестный разбил каменную плиту, которая была установлена после победы президента США Дональда Трампа на праймериз в этом регионе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, неизвестный разбил гранитную плиту на куски, которые он разбросал вокруг.

Fox News добавили, что монумент, посвященный Трампу, был одним из многих подобных памятников в штате — на них представлены победители президентских праймериз. На таких монументах указываются фамилия и имя кандидата, а также дата выборов и партия, от которой он избирался.

Ранее сообщалось, что звезду Трампа демонтируют с голливудской "Аллеи славы".