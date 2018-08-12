Британию и США заподозрили в «раздвоении личности»

Он подчеркнул, что на этой неделе дипломатов со всего мира рассмешил непоследовательный подход главы Белого дома и Госдепа США к России, передает ИноТВ.

По словам Фридланд, тот факт, что пресс-секретарь Белого дома формально одобрил решение Госдепартамента США о введении новых антироссийских санкций только через два дня, говорит о том, что администрация Трампа «разделена пополам».

Кроме того, выяснилось, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон за спиной у Трампа разрабатывал новый стратегический документ НАТО , чтобы лишить главу Белого дома возможности все испортить и смягчить жесткую позицию альянса в отношении России, отмечает автор статьи.

Когда дело доходит до России, США превращаются в сверхдержаву, страдающую раздвоением личности, отмечает автор материала.

Однако, британским дипломатам следует воздержаться от «самодовольного хохота», считает Фридланд. По его словам, позиция Мэй странным образом похожа на двойственность администрации Трампа — шум вокруг Солсбери и замалчивание российского «вмешательства» в референдум о Brexit.

По мнению автора статьи, ситуация в Великобритании в некотором роде даже хуже, чем в США, так как американские власти, по крайней мере, проводят расследование, возглавляемое бывшим директором ФБР Робертом Мюллером , «несмотря на то, что этому противостоит сам Трамп».

«Молчание Мэй в ответ на нападение на британскую демократию, на суверенитет страны не более оправдано, чем поведение Трампа», — заключает Фридланд.

Напомним, в конце июля в парламенте Британии представили доклад о «российском вмешательстве» в референдум о Brexit.

В Кремле сообщения о «найденной» связи между Россией и Brexit восприняли с иронией.