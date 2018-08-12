Ученый объявил РФ «младшим братом Украины»

Историк РАН объявил Россию «младшим братом Украины»

Россия является «младшим братом Украины », Киев несет «большую ответственность» за российское государство, заявил в эфире украинского ТВ глава Центра украинских исследований Института Европы РАН , советник в фонде Михаила Горбачева Виктор Мироненко.

По словам Мироненко, россияне якобы происходят от украинцев.

«Младший брат, конечно, Россия, вне всяких сомнений», — заявил он, подчеркнув, что «говорит как историк».

«Вспомните Ключевского, он говорил о том, что Россия — страна, которая «колонизуется», это страна, которая формировалась птичьими перелетами», — сказал Мироненко.

По его словам, «ядром» являлись Киев, Чернигов, Переславль, Среднее Поднепровье. И это «ядро», по его словам, постепенно расширялось, «люди уходили».

При этом историк не отрицает, что его взгляд на роль Украины сформировался в том числе из-за его украинского происхождения.

Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм.