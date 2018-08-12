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Историк объявил РФ «младшим братом Украины»
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Историк РАН объявил Россию «младшим братом Украины» 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Россия является «младшим братом Украины», Киев несет «большую ответственность» за российское государство, заявил в эфире украинского ТВ глава Центра украинских исследований Института Европы РАН, советник в фонде Михаила Горбачева Виктор Мироненко.
Уроженец Чернигова Мироненко рассказал телеканалу «112 Украина», что «основной интеллектуальный приток в Россию издавна осуществлялся через Украину». Историк отметил, что Украина «несет большую ответственность за Россию, как Великобритания, например, за Соединенные Штаты Америки».
По словам Мироненко, россияне якобы происходят от украинцев.
«Младший брат, конечно, Россия, вне всяких сомнений», — заявил он, подчеркнув, что «говорит как историк».
«Вспомните Ключевского, он говорил о том, что Россия — страна, которая «колонизуется», это страна, которая формировалась птичьими перелетами», — сказал Мироненко.
По его словам, «ядром» являлись Киев, Чернигов, Переславль, Среднее Поднепровье. И это «ядро», по его словам, постепенно расширялось, «люди уходили».
При этом историк не отрицает, что его взгляд на роль Украины сформировался в том числе из-за его украинского происхождения.
Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм.
В этой стране уже звучали заявления о том, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры, а также рассказывали о том, что Украина якобы ведет 400-летнюю войну с Россией. Кроме того, философам Древней Греции пытались приписать украиноязычие и утверждали, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами».
Эти заявления направлены на разработку определенного национального мифа, частью которого является героизация пособников нацистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой украинской исторической концепции.
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Комментарии45  Ещё 8 источников 
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