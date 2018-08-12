Порошенко трижды ошибся в первой строчке гимна Украины

Украинский президент Петр Порошенко трижды ошибся в гимне страны — и все это в первой строчке. Ошибку он допустил при написании сообщения, опубликованного в Facebook.

В записи Порошенко называет Ялту «жемчужиной Крыма ». При этом украинский лидер вновь называет полуостров якобы частью Украины

«Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля»», — написал Порошенко.

Однако же строка из гимна на украинском языке — ошибочная. Согласно официальному тексту, фраза должна звучать следующим образом — «Ще не вмерла України і слава, і воля».

При этом на ошибку обратили внимание пользователи Сети, которые не поленились написать под постом Порошенко ссылку на корректную версию гимна Украины.