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Порошенко трижды ошибся в первой строчке гимна Украины
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Порошенко трижды ошибся в первой строчке гимна Украины 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Украинский президент Петр Порошенко трижды ошибся в гимне страны — и все это в первой строчке. Ошибку он допустил при написании сообщения, опубликованного в Facebook.
В записи Порошенко называет Ялту «жемчужиной Крыма». При этом украинский лидер вновь называет полуостров якобы частью Украины.
«Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля»», — написал Порошенко.
Однако же строка из гимна на украинском языке — ошибочная. Согласно официальному тексту, фраза должна звучать следующим образом — «Ще не вмерла України і слава, і воля».
При этом на ошибку обратили внимание пользователи Сети, которые не поленились написать под постом Порошенко ссылку на корректную версию гимна Украины.
Крым присоединился к России в результате проведенного там в 2014 году референдума, в результате которая большая часть жителей полуострова высказалась за воссоединение с РФ.
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