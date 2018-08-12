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Меркель раскритиковала систему приема беженцев в ЕС
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Меркель раскритиковала систему приема беженцев в Евросоюзе 

Газета.Ru
Фото: Hannibal Hanschke/Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Дублинский регламент, который регламентирует систему приема беженцев в Европейском союзе (ЕС), не работает. Об этом она сказала после переговоров с премьером Испании Педро Санчесом, сообщает Deutsche Welle.
По словам Меркель, чтобы добиться прогресса в вопросе с беженцами, всем участвующим сторонам необходимо вести переговоры. Она уточнила, что эту проблему должны обсуждать не только представители стран ЕС, но и руководители тех государств, из которых прибывают беженцы.
"Недостаточно, когда мы лишь говорим об Африке, мы должны говорить с Африкой", — подчеркнула Меркель.
В июле Меркель поприветствовала компромисс по мигрантам между "Христианско-социальным союзом" (ХСС) и "Христианско-демократическим союзом" (ХДС).
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