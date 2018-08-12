Меркель раскритиковала систему приема беженцев в ЕС

Меркель раскритиковала систему приема беженцев в Евросоюзе

По словам Меркель, чтобы добиться прогресса в вопросе с беженцами, всем участвующим сторонам необходимо вести переговоры. Она уточнила, что эту проблему должны обсуждать не только представители стран ЕС, но и руководители тех государств, из которых прибывают беженцы.

"Недостаточно, когда мы лишь говорим об Африке, мы должны говорить с Африкой", — подчеркнула Меркель.

В июле Меркель поприветствовала компромисс по мигрантам между "Христианско-социальным союзом" (ХСС) и "Христианско-демократическим союзом" (ХДС).