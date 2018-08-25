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Меркель осмотрела в бинокль военную базу РФ
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СМИ: Меркель посмотрела в бинокль на российских военных 

РИА Новости 2 часа назад
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе посещения села Одзиси, расположенного на границе с Южной Осетией, осмотрела в бинокль расположенную в нескольких сотнях метров от села российскую военную базу, пишет Bild.
Перед этим Меркель встречалась со студентами Тбилисского госуниверситета имени Джавахишвили. Там она отметила, что Абхазия и Южная Осетия являются оккупированными территориями и неотъемлемыми частями Грузии. По мнению Меркель, данный факт — большая несправедливость, сообщают грузинские СМИ.
Меркель посетила Грузию с двухдневным визитом в ходе турне по Закавказью. В четверг она побывала на официальном ужине, где спела куплет своей любимой композиции Wir lieben die Sturme — песня немецких моряков. Грузинский премьер Мамука Бахтадзе передал канцлеру картину XVII века, пропавшую из музея Дрездена после окончания Второй мировой войны.
Россия признала Южную Осетию независимым государством в 2008 году. Соответствующий указ подписал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента.
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