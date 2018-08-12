Как «каспийская пятерка» почти 30 лет делила море

Ирана, Казахстана, России и В воскресенье, 12 августа, планируется принятие конвенции о разделе Каспийского моря. В субботу в казахстанском Актау собрались министры иностранных дел Азербайджана Туркменистана , в воскресенье туда прибудут главы этих государств.

Согласно документу, дно моря делится на секторы, тогда как сама акватория — на территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Территориальные воды по ширине составят 15 морских миль от так называемых исходных линий, о которых стороны еще будут договариваться. К ним будет прилегать исключительная рыболовная зона шириной десять морских миль.

Изначально разнились подходы к тому, по какому принципу подходить к разделу акватории. Тегеран предлагал пять равных секторов, другие страны — некие «серединные линии». Поскольку к пониманию прийти долго не удавалось, в регионе возрастала напряженность, которая даже получила название «южная дуга нестабильности».

Этому способствовали споры о месторождениях, к примеру по поводу «Сердар-Кяпаз» между Туркменистаном и Азербайджаном. При этом для Туркменистана проблема не только в определении прав на него, а в том, что, пока статус Каспия не определен, Ашхабад не может поставлять свой газ за рубеж по его дну. Ему приходится ограничиваться сухопутными трубопроводами, и в основном в китайском направлении. Теперь же Туркменистан сможет продавать свой газ через Азербайджан в Турцию и дальше в Европу и составить конкуренцию российскому черноморскому «Турецкому потоку».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже заявил, что принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря станет «историческим решением». Он отметил, что согласованы все вопросы, которые обсуждались на протяжении последних десятилетий. Несмотря на то, что принятие даже рамочной конвенции действительно явный прорыв, это несколько радужная оценка, считает эксперт по морскому праву Василий Гуцуляк:

Василий Гуцуляк, эксперт по морскому праву: «Я бы не сказал, что все так гладко. С самого начала Россия предложила простую и понятную формулу: дно делим, вода общая. По этой формуле и пошло дальнейшее согласование позиций. Самое главное достижение заключается в том, что теперь обозначены правила игры. Теперь все четко понимают, где можно работать, а где нужно свои позиции обязательно согласовывать с соседями. Иран был одним из самых сложных партнеров, но он тоже вынужден идти на какие-то уступки. Другое дело, что то, что выходит на подписание конвенции, это еще только один из результатов, а потом последует ратификация договора. Тут, возможно, будут и сложности, в том числе и с точки зрения Ирана».

Летом 2001 года Азербайджан и Иран оказались на грани войны, когда иранские истребители и морские корабли стали регулярно препятствовать разработкам нефтяных месторождений вблизи границы, в частности в районе разведочного проекта «Араз-Алов-Шарг». Кроме того, причиной спора стало морское нефтегазоконденсатное месторождение «Сардар-Джангал» на глубине 800 метров. Его запасы оцениваются в 8 млрд баррелей нефти и 50 трлн кубометров природного газа.

Лишь в апреле этого года во время визита президента Ирана Хасана Роухани Баку , похоже, была достигнута договоренность о рамочном разграничении акватории. Напряженность — дело давнего прошлого, говорит руководитель бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

Ильгар Велизаде, руководитель бакинского клуба политологов «Южный Кавказ»: «Напряженность спала. В последние месяцы стороны детализировали текст конвенции, по вопросам принципиального характера стороны сумели договориться. Интересантами выступают и другие государства, нерегиональные игроки. Все-таки странам удалось найти формулу, по которой спорные вопросы выносятся за скобки. В конвенции отражены принципы решения таких вопросов».

Важным пунктом договора стал безусловный запрет на присутствие в акватории любых вооруженных сил, кроме сил сопредельных государств. Ранее Казахстан прорабатывал возможность предоставить ВМС США каспийские порты Актау и Курык. Формально — для транзита грузов в Афганистан . Впрочем, эксперты считают, что истинная цель американцев — сдерживание на Каспии Ирана.