Вокруг Макрона разгорелся новый скандал

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Главу администрации Макрона обвинили в продвижении семьи 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Независимая ассоциация по борьбе с коррупцией Anticor обвинила главу администрации президента Франции Алексиса Колера в злоупотреблениях.
Anticor направила в прокуратуру две жалобы на Колера, обвинив его в «незаконном преследовании собственных интересов», «злоупотреблении служебным положением» и «пассивной коррупции», передает RT со ссылкой на французскую Le Monde.
По данным организации, в 2010 — 2012 годах Колер, возглавлявший наблюдательный совет города Гавр одобрил несколько контрактов между судоходной компанией MSC и городским портом. Директором MSC тогда был родственник Колера.
Кроме того, в 2014 году Колер якобы хотел уйти из администрации на должность финансового директора MSC, но ему было отказано. В 2016 году ему все-таки удалось занять одну из высоких должностей в компании.
По информации ресурса Mediapart, Колер скрывал данные о родственных связях в MSC.
В июле окружение Макрона уже попадало в скандал. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации с экс-советником президента Франции Александром Беналлем, который избил демонстрантов в Париже.
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