Вокруг Макрона разгорелся новый скандал

Главу администрации Макрона обвинили в продвижении семьи

Независимая ассоциация по борьбе с коррупцией Anticor обвинила главу администрации президента Франции Алексиса Колера в злоупотреблениях.

Anticor направила в прокуратуру две жалобы на Колера, обвинив его в «незаконном преследовании собственных интересов», «злоупотреблении служебным положением» и «пассивной коррупции», передает RT со ссылкой на французскую Le Monde

По данным организации, в 2010 — 2012 годах Колер, возглавлявший наблюдательный совет города Гавр одобрил несколько контрактов между судоходной компанией MSC и городским портом. Директором MSC тогда был родственник Колера.

Кроме того, в 2014 году Колер якобы хотел уйти из администрации на должность финансового директора MSC, но ему было отказано. В 2016 году ему все-таки удалось занять одну из высоких должностей в компании.

По информации ресурса Mediapart, Колер скрывал данные о родственных связях в MSC.