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В Иране уничтожили 11 террористов
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Иранские силовики уничтожили 11 террористов 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в субботу заявил, что обезвредил террористическую ячейку в Ошневие в провинции Западный Азербайджан, ликвидировав по меньшей мере 11 боевиков.
"Вчера вечером хорошо вооруженная террористическая ячейка, связанная с мировым высокомерием и иностранными разведывательными службами, собиралась проникнуть в страну из пограничного района Ошневие, чтобы дестабилизировать обстановку и произвести диверсии, но попала в засаду храбрых воинов Сухопутных войск КСИР базы Хамзе Сейед аль-Шохада", — говорится в заявлении.
В ходе операции военнослужащие КСИР ранили еще нескольких террористов, захватили большое количество боеприпасов, вооружения и средств связи.
Ранее сообщалось, что 20 июля не менее десяти силовиков КСИР погибли при нападении боевиков в провинции Курдистан на западе страны.
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