В Иране уничтожили 11 террористов

Иранские силовики уничтожили 11 террористов

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана ) в субботу заявил, что обезвредил террористическую ячейку в Ошневие в провинции Западный Азербайджан, ликвидировав по меньшей мере 11 боевиков.

"Вчера вечером хорошо вооруженная террористическая ячейка, связанная с мировым высокомерием и иностранными разведывательными службами, собиралась проникнуть в страну из пограничного района Ошневие, чтобы дестабилизировать обстановку и произвести диверсии, но попала в засаду храбрых воинов Сухопутных войск КСИР базы Хамзе Сейед аль-Шохада", — говорится в заявлении.

В ходе операции военнослужащие КСИР ранили еще нескольких террористов, захватили большое количество боеприпасов, вооружения и средств связи.

Ранее сообщалось, что 20 июля не менее десяти силовиков КСИР погибли при нападении боевиков в провинции Курдистан на западе страны.