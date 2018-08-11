В Израиле могут разрешить магазинам работать по субботам

В пяти израильских городах хотят разрешить магазинам работать в субботу

О намерении бороться за права своих жителей заявил муниципалитет города Ришон ле-Цион.

Муниципалитет Ришон ле-Циона первым в Израиле утвердил местный закон, который позволяет магазинам, расположенным на центральных улицах и в промышленных зонах города, работать и по субботам, сообщил РИА Новости член городского совета Михаил Райф.

"К узакониванию таких действий нас подстегнула ситуация в соседнем городе Ашдоде, где конфликт вылился на улицы и грозил серьезным противостоянием между, как здесь их называют, "русскими репатриантами" и религиозным населением. В то время как мэрия устранилась от конфликта, не выразив четкой позиции", — сказал Райф.

По его словам, муниципальный совет Ришон ле-Циона, члены которого представляют различные слои населения, практически единодушно одобрил принятие документа, отражающего интересы многих горожан. "Мы также поддержали открытие по субботам торгово-развлекательных центров, кинотеатров, детских площадок в промышленных зонах, отдаленных от жилых кварталов", — сообщил депутат.

"Отменить решение муниципального совета у министра МВД вряд ли получится. Во всяком случае мэр Ришон ле-Циона Дов Цур вчера на встрече с местными депутатами сообщил, что муниципалитет обратился в Высший суд справедливости страны, чтобы укрепить свои позиции", — сказал Райф.

По его признанию, "члены городского совета испытывали некоторое давление со стороны религиозного сектора, но после переговоров с общиной ортодоксальных верующих было достигнуто "молчаливое согласие". Райф отметил, что "большинство населения на нашей стороне". "Ведь по субботам в магазины ездят не только "русские репатрианты", но и коренные израильтяне, которые тоже работают всю неделю и предпочитают делать покупки в выходные", — добавил он.

Член горсовета подчеркнул, что решение муниципалитета Ришон ле-Циона нашло поддержку в парламенте страны. "Нас поддержал ряд депутатов Кнессета, указавших, что глава МВД пытается превратить Израиль в государство, живущее исключительно по религиозным законам", — сказал Райф.