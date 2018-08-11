Ещё
В Израиле могут разрешить магазинам работать по субботам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В пяти израильских городах хотят разрешить магазинам работать в субботу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Муниципалитеты пяти городов Израиля выразили резкое несогласие с предпринятой на этой неделе министерством внутренних дел блокировкой местных законов о работе торговых точек по субботам.
О намерении бороться за права своих жителей заявил муниципалитет города Ришон ле-Цион.
Муниципалитет Ришон ле-Циона первым в Израиле утвердил местный закон, который позволяет магазинам, расположенным на центральных улицах и в промышленных зонах города, работать и по субботам, сообщил РИА Новости член городского совета Михаил Райф.
"К узакониванию таких действий нас подстегнула ситуация в соседнем городе Ашдоде, где конфликт вылился на улицы и грозил серьезным противостоянием между, как здесь их называют, "русскими репатриантами" и религиозным населением. В то время как мэрия устранилась от конфликта, не выразив четкой позиции", — сказал Райф.
По его словам, муниципальный совет Ришон ле-Циона, члены которого представляют различные слои населения, практически единодушно одобрил принятие документа, отражающего интересы многих горожан. "Мы также поддержали открытие по субботам торгово-развлекательных центров, кинотеатров, детских площадок в промышленных зонах, отдаленных от жилых кварталов", — сообщил депутат.
"Отменить решение муниципального совета у министра МВД вряд ли получится. Во всяком случае мэр Ришон ле-Циона Дов Цур вчера на встрече с местными депутатами сообщил, что муниципалитет обратился в Высший суд справедливости страны, чтобы укрепить свои позиции", — сказал Райф.
По его признанию, "члены городского совета испытывали некоторое давление со стороны религиозного сектора, но после переговоров с общиной ортодоксальных верующих было достигнуто "молчаливое согласие". Райф отметил, что "большинство населения на нашей стороне". "Ведь по субботам в магазины ездят не только "русские репатрианты", но и коренные израильтяне, которые тоже работают всю неделю и предпочитают делать покупки в выходные", — добавил он.
Член горсовета подчеркнул, что решение муниципалитета Ришон ле-Циона нашло поддержку в парламенте страны. "Нас поддержал ряд депутатов Кнессета, указавших, что глава МВД пытается превратить Израиль в государство, живущее исключительно по религиозным законам", — сказал Райф.
"Депутаты намерены призвать главу правительства вмешаться в ситуацию с тем, чтобы не предпринимать действия, которые нарушают права светского населения", — добавил он.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ предупредила Турцию о военном перевороте104
Смерть перечеркнула планы Степаненко82
Самолёт с людьми на борту пропал в полёте8
Огонь и паника: ЧП на борту попало на видео4
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым293
Видео
01:00
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым
Шоу-бизнес
02:45
Кручу-верчу: как Лукашенко играет с Россией
В мире Статьи
03:43
РФ предупредила Турцию о военном перевороте
Армия Войска
08:06
Times: новые санкции США помогут Путину
Политика Статьи
00:45
Огонь и паника: ЧП на борту попало на видео
Происшествия Пожары
00:45
Боевые корабли РФ вошли в Средиземное море
Армия Войска
00:30
Крушение на острове: зачем механик угнал самолет в США
Происшествия Статьи
08:32
Смерть перечеркнула планы Степаненко
Шоу-бизнес
02:34
Анонсировано историческое решение по Каспию
СНГ В мире
00:58
«Над Ялтой будет развеваться флаг Украины»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение