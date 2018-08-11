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Зариф объяснил отказ от встречи с Помпео
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Зариф объяснил свой отказ от встречи с Помпео 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф объяснил свой отказ от встречи с госсекретарём США Майком Помпео в ходе предстоящей 73-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре.
«Американцы не честны. Более того, они запутались в своей зависимости (от введения санкций. — RT), склонность к санкциям не позволит нам вести какой-либо диалог», — рассказал Зариф агентству Tansim.
Кроме того, дипломат отверг сообщения о том, что Оман якобы выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, отметив, что Иран ведёт рутинную дипломатию с соседними странами и партнёрами безучастия посредников.
Ранее глава МИД Ирана заявил, что встречи с коллегами из США не будет.
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