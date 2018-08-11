Японцы протестуют против американской военной базы

На Окинаве десятки тысяч человек вышли на митинг против базы США

На Окинаве около 70 тысяч человек вышли на акцию протеста против переноса американской авиабазы в другую часть префектуры, пишет Japan Times.

Участники мероприятия приняли резолюцию, призывающую центральное правительство отказаться от плана переноса базы. По мнению протестующих, американским военным следует покинуть остров.

Митингующие почтили память покойного губернатора префектуры Такеши Онаге, скончавшегося в среду от рака. Онага требовал вывода американской базы Футэмма за пределы Окинавы, что противоречило позиции японского правительства, связанного обязательствами c Соединенными Штатами

На митинге присутствовал заместитель губернатора Киичиро Яхана, заявивший о намерении продолжить борьбу за вывод Футэммы за пределы префектуры.