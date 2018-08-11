Японцы протестуют против американской военной базы

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Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение

На Окинаве десятки тысяч человек вышли на митинг против базы США 

РИА Новости 11 августа 2018
Фото: AFP 2018 / Kazuhiro Nogi
На Окинаве около 70 тысяч человек вышли на акцию протеста против переноса американской авиабазы в другую часть префектуры, пишет Japan Times.
Участники мероприятия приняли резолюцию, призывающую центральное правительство отказаться от плана переноса базы. По мнению протестующих, американским военным следует покинуть остров.
Митингующие почтили память покойного губернатора префектуры Такеши Онаге, скончавшегося в среду от рака. Онага требовал вывода американской базы Футэмма за пределы Окинавы, что противоречило позиции японского правительства, связанного обязательствами c Соединенными Штатами.
На митинге присутствовал заместитель губернатора Киичиро Яхана, заявивший о намерении продолжить борьбу за вывод Футэммы за пределы префектуры.
Окинава составляет 0,6 процента японской территории, однако на острове расположены 74 процентов американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся около 26 тысяч американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц.
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