В Грузии напомнили о самом знаменитом бое войны с РФ

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в субботу в связи с 10-й годовщиной боя между российскими и грузинскими солдатами в селе Шиндиси во время войны 2008 года в специальном заявлении напомнил о «символе героизма» представителей ВC его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Слава героям, которые ценой своих жизней героически защитили нашу родину от вероломного врага в неравном сражении», — сказано в заявлении.
«Этот день — пример того, что не бывает больших и малых сражений, и мы с гордостью вспоминаем, как не удалось сломить наших солдат одной из самых сильных государственных машин в мире», — отметил он.
«17 наших бойцов героически пали, вечная память героям», — заявил Георгий Маргвелашвили.
Отступающее подразделение грузинской армии тогда вступило в бой с многократно превышающими по силе частями армии России, схватка развернулась в районе железнодорожного вокзала. Все грузины погибли. Местные жители рассказывают, что после боя российские солдаты сами уважительно отзывались о грузинских военных, защищавших Шиндиси.
В Грузии о них снимут фильм, в честь погибших поставят памятник.