«Отвоюем Абхазию и Южную Осетию»: зачем Грузия идет в НАТО

Со дня, когда грузинские войска вошли в столицу Южной Осетии Цхинвали, прошло 10 лет. За эти годы отношения России Грузии , некогда очень близких друг другу, прошли сложный путь. «Газета.Ru» рассказывает, в каком состоянии находятся российско-грузинские отношения на в настоящее время.

Десять лет назад, после грузино-осетинского конфликта с участием российских войск, отношения Москвы Тбилиси стремительно ухудшились.

Россия признала независимость республик Южная Осетия и Абхазия , которые Тбилиси считает частью своих территорий. Грузия в ответ разорвала с Россией дипломатические отношения. Последние годы Грузия ведет активные переговоры с НАТО о вступлении в военный альянс.

С другой же стороны, Грузия сегодня — одно из излюбленных направлений для российских туристов, а Россия — главный рынок сбыта для грузинских товаров. На долю нашей страны в 2017 году пришлось 14,5% всего объема грузинского экспорта, который составил $2,735 млрд

«Все равно дипломатические отношения разорваны. Визовый режим, по крайней мере, по отношению к Грузии, в России сохраняется. Да, торговля, в целом, наладилась, но о каких-то совместных проектах и широкомасштабных инвестициях говорить пока еще рано», — говорит эксперт.

Не способствует налаживанию отношений и абсолютно противоположные оценки конфликта десятилетней давности. Так, грузинский президент Георгий Маргвелашвили , выступая на круглом столе «Прочный мир и безопасность — российско-грузинская война 2008 года, 10 лет спустя» заявил следующее: «Мы не должны бояться называть вещи своими именами. То, что делала и делает Россия против суверенного государства, — это война между Россией и Грузией, это агрессия, оккупация и попрание всех международных норм».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , который в 2008 году занимал пост президента России, в недавнем интервью «Коммерсанту» заявил, что главный виновник войны — это Михаил Саакашвили , возглавлявший Грузию.

«Мои оценки остаются прежними: если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было», — заявил Медведев.

В то же время премьер оставляет возможность на восстановление отношений открытой: «Дипломатические отношения могут быть восстановлены, не мы их разрушали».

Эксперты, однако, считают, что восстановление дипотношений не является перспективой ближайшего времени. Как отмечает грузинский политолог, руководитель центра культурных взаимосвязей «Кавказский дом» Георгий Канашвили, в настоящее время «стороны четко осознают, что статус-кво не будет меняться — цена слишком велика».

«Поэтому сейчас время «тайм-аута», но к чему будет вести этот тайм-аут, пока неясно. Видимо такая ситуация продлится еще много лет», — отмечает Канашвили.

Сегодня же главная проблема российско-грузинских отношений упирается в желание Тбилиси стать членом Североатлантического альянса, который Москва воспринимает как недружественную России военную организацию.

В июле на полях саммита НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг пообещал, что Грузия в будущем войдет в состав альянса. Кроме того, генсек организации добавил, что в НАТО поддерживают евроатлантические устремления Тбилиси, а обещание включить Грузию в состав военного блока подтверждают и лидеры стран-участниц.

Россия считает, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям. «Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо», — говорит Медведев.

«Разговоры о вступлении Грузии в НАТО идут в связи с тем, что, к сожалению, в Грузии не видят другой перспективы восстановления, как они выражаются, территориальной целостности страны. То есть, они представляют себе, что после вступления Грузии в НАТО альянс начнет отвоевывать для Грузии утраченные ей Абхазию и Южную Осетию», — поясняет мотивы Тбилиси Владимир Жарихин.

Однако, по мнению эксперта, этим чаяниям не суждено сбыться.

«Во-первых, НАТО никогда не начнет это делать, это раз. А второе — по этой причине, в НАТО, с моей точки зрения, в итоге, Грузию никогда не возьмут. Я думаю, дело ограничится двусторонним договором с Соединенными Штатами», — считает специалист по СНГ.

Главный итог этого десятилетия, по словам Жарихина, дает понять, что «в 2008 году многие действия были сделаны правильно».