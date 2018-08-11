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Отношения Трампа и Канье Уэста вышли на новый уровень
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Отношения Трампа и Канье Уэста вышли на новый уровень 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Seth Wenig / AP
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Канье Уэста за поддержку его политики и отметил снижение уровня безработицы среди чернокожих. Слова признания он опубликовал в Twitter-аккаунте.
«Спасибо Канье Уэсту за желание говорить правду. Новый замечательный факт — уровень безработицы среди афроамериканцев сейчас на самом низком уровне за всю историю нашей страны. Это меняет ситуацию», — написал американский лидер.
Ранее, 10 августа, на шоу Jimmy Kimmel Live рэп-исполнитель признался, что действительно поддерживает президента США. «Все говорили мне, когда я открыто поддерживал Трампа, что об этом нельзя говорить вслух, не то моей карьере придет конец. Мне потребовалось полтора года, чтобы с уверенностью сказать [о поддержке], не оглядываясь на последствия», — признался рэпер. Однако он не смог ответить на вопрос, что именно сделал Трамп для афроамериканцев, а также заявил, что «дело не в политике».
В апреле рэп-исполнитель написал в Twitter о своей любви к политику: «Вам не обязательно соглашаться с Трампом, но толпа не заставит меня не любить его. Мы оба — драконья энергия».
В начале мае Уэст заявил, что рабство в Америке было осознанным выбором.
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