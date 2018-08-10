Ещё
КНДР отвергла «гангстерские» предложения США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNN: КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению 

ТАСС 12 часов назад
Фото: РИА Новости
КНДР отклонила неоднократные предложения США по ядерному разоружению, в том числе касательно выработки точного временного графика данного процесса. Об этом сообщила со ссылкой на дипломатические источники американская телекомпания CNN.
По данным одного источника, США делали и продолжают делать КНДР "конкретные предложения приступить и провести до финальной точки полностью поддающуюся заверению денуклеаризацию". Пхеньян в конфиденциальном порядке отверг все эти предложения, охарактеризовав их "гангстерскими по своей сути". КНДР настаивает на том, что ее ядерному разоружению должна предшествовать отмена санкций, наложенных Соединенными Штатами, а также подписание мирного договора.
Ранее информационный портал Vox сообщил, что госсекретарь США Майкл Помпео в течение последних двух месяцев выдвигал властям КНДР конкретное предложение по денуклеаризации Корейского полуострова, в соответствии с которым Пхеньян передает от 60 до 70% своих ядерных боеголовок США или другой третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты.
12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.
ТАСС: последние новости
Источник: Греция отозвала посла в России Reuters: судно НПО "Aquarius" вновь спасло 141 мигранта у побережья Ливии Эксперты считают взаимовыгодным закрепление правового статуса Транскаспийского газопровода
Комментарии1  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина захватила российское судно350
Греция отзывает посла из Москвы272
Россияне без ОМС, отказ от доллара и другие события дня60
МИД пошутил над созданием космических войск в США33
Полиция применила водометы и газ в центре Бухареста
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение