Трамп назвал «жалкой» свою бывшую помощницу

Трамп назвал экс-сотрудницу Белого дома «жалким человеком»

Ранее в СМИ появились фрагменты из новой книги Ньюман «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа ». Washington Post

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал экс-сотрудницу Белого дома Омаросу Манигол-Ньюман «жалким человеком».

«Жалкий человек. Она жалкий человек», — приводит слова американского президента издание Washington Post.

Вопрос о бывшей сотруднице Белого дома задали Трампу во время мероприятия для байкеров в штате Нью-Джерси.

Ранее в СМИ появились фрагменты из новой книги Ньюман «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа», в одном из них она утверждает, что Трамп проглотил секретный документ, и она была свидетелем инцидента.