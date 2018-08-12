Трамп назвал «жалкой» свою бывшую помощницу

Ранее в СМИ появились фрагменты из новой книги Ньюман «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа». Washington Post
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал экс-сотрудницу Белого дома Омаросу Манигол-Ньюман «жалким человеком».
«Жалкий человек. Она жалкий человек», — приводит слова американского президента издание Washington Post.
Вопрос о бывшей сотруднице Белого дома задали Трампу во время мероприятия для байкеров в штате Нью-Джерси.
Ранее в СМИ появились фрагменты из новой книги Ньюман «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа», в одном из них она утверждает, что Трамп проглотил секретный документ, и она была свидетелем инцидента.
Омароса Манигол-Ньюман участвовала в реалити-шоу нынешнего американского президента «Кандидат», поддерживала его во время выборов в 2016 году. После этого она членом его команды, но в 2017 году Ньюман ушла с поста директора по коммуникациям одного из управлений Белого дома, передает телеканал CNN.