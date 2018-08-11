Ещё
В КНДР арестован японский гражданин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: власти договариваются об освобождении задержанного в КНДР японца 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Правительство Японии ведет переговоры для освобождения задержанного в Северной Корее за шпионаж японца, сообщила телекомпания TBS со ссылкой на источники в правительстве.
Гражданин Японии был задержан спецслужбами Северной Кореи за шпионаж. Правительство Японии собирает информацию и ведет закрытые переговоры, пытаясь добиться его освобождения. В частности, выясняется вопрос о том, как он был задержан, и о том, каким образом он оказался в Северной Корее. Между двумя странами нет дипломатических отношений и посещение японцами этой страны — факт исключительный.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Как у племени мумба-юмба»
Украина захватила российское судно
Десятки тысяч жителей Турции вышли на митинг
«Дело не в России»
Полиция применила водометы и газ в центре Бухареста
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение