Названа вероятная причина задержания японца в КНДР

СМИ назвали вероятную причину задержания японца в КНДР

Причиной задержания гражданина Японии КНДР могла стать видеосъемка военных объектов, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По словам собеседников агентства, задержанный предположительно въехал в КНДР в составе туристической группы, поездка которой была организована некой иностранной туристической компанией. До поездки японец, которому, предположительно, 39 лет, якобы работал оператором и проживал в центральной префектуре Сига.

Источники агентства заявили, что мужчина мог быть задержан за видеосъемку военных объектов во время посещения северокорейского портового города Нампхо

Ранее телеканал TBS сообщил, что правительство Японии ведет переговоры об освобождении задержанного в Северной Корее японца. В частности, выясняется вопрос о том, как он был задержан, и о том, каким образом он оказался в КНДР.

Между двумя странами нет дипломатических отношений и посещение японцами Северной Кореи — факт исключительный.