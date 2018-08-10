«Помощь Лондону в двойной игре»

В российском посольстве заявили о давлении на следствие по делу Скрипалей

Введение новых санкций США в отношении России из-за дела Скрипалей оказывает давление на расследование инцидента с отравлением в Солсбери. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне. Дипломаты считают, что о результатах работы правоохранительных органов до сих пор ничего не сообщается, «так как ход расследования может расходиться с политическими заявлениями». При этом, по данным СМИ, расходы британской полиции в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери превысили уже £10 млн (около 850 млн рублей). Эксперты отмечают, что эти факты говорят о том, что расследование полиции стало «частью большого спектакля».

Введение новых санкций США в отношении Российской Федерации оказывает давление на расследование инцидента с отравлением Сергея Юлии Скрипалей в Солсбери. С таким заявлением выступила посольство России в Лондоне.

«Заявления британских властей о причастности России к инциденту в Солсбери, а также американские санкции без каких-либо доказательств являются оказанием грубого давления на ведущееся расследование. Возможно, именно поэтому общественность не знает о его результатах, так как ход расследования может расходиться с политическими заявлениями Великобритании и США», — говорится в официальном коммюнике.

В диппредставительстве РФ указывают, что «США, как и в случае с высылкой дипломатов, пришли официальному Лондону на помощь в двойной игре в ситуации, когда британские власти не могут предъявить ни России, ни международной общественности никаких доказательств из обвинений в адрес РФ по инциденту в Солсбери».

Захарова заметила, что в условиях санкций против России британские полицейские вряд ли смогут вести расследование без предубеждений, а это значит, по её словам, что независимое расследование по этому делу Скрипалей практически невозможно.

«Вы представляете, что испытывают правоохранители, которые пытаясь осознать, что на самом деле произошло, и в то же время видят, как США принимают санкции, — рассуждает Захарова. — О какой вообще независимости следствия может идти речь? Это же прямое давление на ход следствия и на следователей. Они же понимают, что, если против целых государств принимают рестрикции, что будет с ними, с простыми полицейскими. Конечно, это прямое давление на них».

Помимо этого, официальный представитель российского МИД отметила и распространение всевозможных слухов и домыслов в британской прессе.

«Мы видим на страницах британских СМИ очередной виток пропагандисткой игры, — констатирует Захарова. — Мы пытались посчитать, сколько было выдвинуто версий — не получается. Ситуация запутана полностью. Для нас наиболее важна позиция официальная — следственных органов. А они, как мы понимаем, находятся под прямым политическим давлением».

Цена вопроса

При этом расходы на деятельность британской полиции, связанную с расследованием отравлений в Солсбери и Эймсбери, превысили £10 млн (около 850 млн рублей), сообщает издание The Guadian. Интересно, что эта сумма не включает расходы на расследование дела Скрипалей силами Скотланд-Ярда.

Как отмечает издание, в ходе следственных мероприятий полиции графства Уилтшир пришлось обращаться за помощью к 40 другим службам, поскольку они так или иначе имели дело с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и отравлением Чарли Роули и Дон Стёрджесс в Эймсбери.

По оценкам полиции, расходы на привлечение специалистов из других организаций составляют более £7 млн, а более £1,3 млн было потрачено на сверхурочную работу самой полиции Уилтшира. Другие расходы исчисляются суммой £347 тыс., ушедших на утилизацию и замену полицейских машин, которые потенциально могли подвергаться заражению опасным веществом.

Комиссар полиции по борьбе с преступностью в Уилтшире Ангус Макферсон рассказал журналистам, что правительство Великобритании уже взяло на себя обязательства в размере £4,1 млн фунтов стерлингов в счет расходов, понесённых полицией.

«Я полностью ожидаю, что все расходы, связанные с этими беспрецедентными инцидентами, будут возмещены нашим правительством», — сказал он.

Представленный в британской прессе бюджет расследования удивлять не должен, сказал RT политолог Александр Асафов, и иронически заметив, что бюджет среднего голливудского фильма гораздо выше.

«И если вспомнить сам ход расследования, то совершенно очевидно, что 300 человек, которые были развёрнуты в такой палаточный лагерь на месте предполагаемой, как это называли британские СМИ, химической атаки в Солсбери в спецодежде, которые совершали важные действия по захвату столиков в пиццерии, по изучению двери, по всестороннему исследованию лавочки в парке и прочее — это есть часть пропагандистской картинки», — отметил эксперт.

По его мнению, «само расследование, то есть поиск виновных не является желаемым результатом, поскольку данный эпизод послужил лишь поводом для обвинения России, чтобы осуществить на неё политическое давление для обеспечения интересов Великобритании и их ближайших и, пожалуй, последних оставшихся союзников — США».

«Все эти бухгалтерские сметы полиции Туманного Альбиона работают, прежде всего, на внутреннюю политику и помогают консолидировать британские истеблишмент и общество в целом», — высказал RT свою позицию замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

По его мнению, «сам сценарий скандального дела Скрипалей, вся его постановка неизбежно становится формальной причиной целого ряда внешнеполитических инициатив». «Англосаксы под предлогом якобы применения нами химического и биологического оружия вводят санкции за санкциями, почему им и выгодно иллюзию злобных русских постоянно держать на плаву», — отмечает Данюк.

Политолог отметил, что «потраченная полицейскими Британии невероятная сумма является частью большого спектакля, большого голливудского кино».