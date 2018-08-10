Россияне без ОМС, отказ от доллара и другие события дня

США применят против России план «Анаконда»
Новые санкции США нанесут России удар по двум направлениям. В ближайшее время российская экономика не слишком ощутит их влияние, но в будущем санкции создадут для РФ серьезную проблему. Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт по международным вопросам Максим Яли.
НАТО вынесло вердикт России
В своем аккаунте в Twitter НАТО разместила видеоролик, в котором назвала Россию первой угрозой для трансатлантической безопасности, передает РИА Новости.
ООН выдвинула требования России из-за пыток
Россия должна прекратить пытки заключенных и привлечь к ответственности виновных. Об этом заявили в Организации Объединенных Наций. В Комитете ООН дали разъяснение по озвученному заявление.
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Греция как суверенное государство с долгой историей «требует уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной». Афины в этом контексте выступают за дружескую политику сосуществования с Москвой.
Медведев сделал заявление об увольнении пожилых
Премьер-министр прокомментировал во время встречи с работниками Кроноцкого заповедника на Камчатке отстранение от работы граждан старшего возраста.
Украина испугалась блокады Азова
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Украина усилит свое военно-морское присутствие в Азовском море. Что стало причиной такого решения, разбирались СМИ.
Запад раскрыл базу «российских шпионов»
Российские шпионы свободно передвигаются по территории Венгрии, используя столицу страны как базу для подготовки к задачам в Европе, пишет в четверг американская газета The Wall Street Journal. Издание подкрепило свои выводы неоднозначными доказательствами.
Часть россиян оставят без ОМС
В стране меняется способ контроля за наличием у граждан полиса Обязательного медицинского страхования, в частности у тех, кто этому страхованию не подлежит.
УЕФА проигнорировала избиение россиян греками
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дисциплинарное дело в отношении греческого клуба ПАОК после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком».
Украинцы побрезговали пожить в «Москве»
ЕРА
Сборная Украины по футболу отказалась заселить своих игроков в чешский отель под названием «Москва» перед матчем с командой Чехии.
Россия нашла управу на Данию
«Северный поток — 2» могут пустить в обход Дании. Оператор проекта Nord Stream 2 подал заявку на альтернативный маршрут газопровода. На территорию Дании выпадает только 10% длины трубы, однако из-за того, что страна никак не может дать разрешение, судьба проекта оказалась под вопросом. Копенгаген играет на стороне Вашингтона, пытаясь получить выгоду от непростой для России и Германии ситуации, поэтому альтернативный путь — хороший выход, говорят эксперты.
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Такая идея давно обсуждается с крупными торговыми партнерами РФ — Китаем, Индией. И даже арабские страны начинают задумываться об этом. Такое мнение высказал председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.