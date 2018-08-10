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Россияне без ОМС, отказ от доллара и другие события дня
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Часть россиян оставят без ОМС, отказ от доллара и другие события дня 

Рамблер 1 час назад

США применят против России план «Анаконда»

Новые санкции США нанесут России удар по двум направлениям. В ближайшее время российская экономика не слишком ощутит их влияние, но в будущем санкции создадут для РФ серьезную проблему. Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт по международным вопросам Максим Яли.

НАТО вынесло вердикт России

В своем аккаунте в Twitter НАТО разместила видеоролик, в котором назвала Россию первой угрозой для трансатлантической безопасности, передает РИА Новости.

ООН выдвинула требования России из-за пыток

Россия должна прекратить пытки заключенных и привлечь к ответственности виновных. Об этом заявили в Организации Объединенных Наций. В Комитете ООН дали разъяснение по озвученному заявление.

Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов

Греция как суверенное государство с долгой историей «требует уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной». Афины в этом контексте выступают за дружескую политику сосуществования с Москвой.

Медведев сделал заявление об увольнении пожилых

Премьер-министр прокомментировал во время встречи с работниками Кроноцкого заповедника на Камчатке отстранение от работы граждан старшего возраста.

Украина испугалась блокады Азова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Украина усилит свое военно-морское присутствие в Азовском море. Что стало причиной такого решения, разбирались СМИ.

Запад раскрыл базу «российских шпионов»

Российские шпионы свободно передвигаются по территории Венгрии, используя столицу страны как базу для подготовки к задачам в Европе, пишет в четверг американская газета The Wall Street Journal. Издание подкрепило свои выводы неоднозначными доказательствами.

Часть россиян оставят без ОМС

В стране меняется способ контроля за наличием у граждан полиса Обязательного медицинского страхования, в частности у тех, кто этому страхованию не подлежит.

УЕФА проигнорировала избиение россиян греками

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дисциплинарное дело в отношении греческого клуба ПАОК после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком».

Украинцы побрезговали пожить в «Москве»

ЕРА
Сборная Украины по футболу отказалась заселить своих игроков в чешский отель под названием «Москва» перед матчем с командой Чехии.

Россия нашла управу на Данию

«Северный поток — 2» могут пустить в обход Дании. Оператор проекта Nord Stream 2 подал заявку на альтернативный маршрут газопровода. На территорию Дании выпадает только 10% длины трубы, однако из-за того, что страна никак не может дать разрешение, судьба проекта оказалась под вопросом. Копенгаген играет на стороне Вашингтона, пытаясь получить выгоду от непростой для России и Германии ситуации, поэтому альтернативный путь — хороший выход, говорят эксперты.

США могут заставить Россию отказаться от доллара

Такая идея давно обсуждается с крупными торговыми партнерами РФ — Китаем, Индией. И даже арабские страны начинают задумываться об этом. Такое мнение высказал председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.
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