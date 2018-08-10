ООН выдвинула требования России из-за пыток

В ООН озаботились пытками в России

Как указали в Комитете ООН против пыток, российская сторона должна будет через год предоставить доклад по ситуации с заключенным Евгением Макаровым , который подвергся издевательствам в ярославской колонии. Эксперты выразили беспокойство в связи с тем, что нательные камеры сотрудников исправительного учреждения не предотвратили происходящее, а сама запись скрывалась практически год, пока ее не распространили через СМИ. Они также призвали власти защищать пострадавшего Макарова.

По словам специалистов, российская сторона должна бороться с безнаказанностью пыток и случаев жестокого обращения в том числе через членов правительства, которым следует публично и недвусмысленно заявлять, что подобное никому не сойдет с рук. Группа также обратилась к властям страны с просьбой расследовать все случаи смертей заключенных и привлекать для этого независимых судебно-медицинских экспертов.

Комитет против пыток — исполнительный орган ООН, осуществляющий надзор за исполнением Конвенции против пыток. В него входят 10 независимых экспертов.

20 июля в прессе было опубликовано видео, на котором запечатлено, как сотрудники ярославской ИК-1 пытают заключенного Евгения Макарова. На кадрах было видно, как 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. После этого Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.

Как выяснилось, инцидент произошел летом прошлого года. Предполагаемой причиной пытки стало неуважительное отношение Макарова к одному из сотрудников учреждения.