ООН выдвинула требования России из-за пыток

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В ООН озаботились пытками в России 

Lenta.ru 1 час назад
Россия должна прекратить пытки заключенных и привлечь к ответственности виновных. Об этом заявили в Организации Объединенных Наций, передает Reuters.
Как указали в Комитете ООН против пыток, российская сторона должна будет через год предоставить доклад по ситуации с заключенным Евгением Макаровым, который подвергся издевательствам в ярославской колонии. Эксперты выразили беспокойство в связи с тем, что нательные камеры сотрудников исправительного учреждения не предотвратили происходящее, а сама запись скрывалась практически год, пока ее не распространили через СМИ. Они также призвали власти защищать пострадавшего Макарова.
По словам специалистов, российская сторона должна бороться с безнаказанностью пыток и случаев жестокого обращения в том числе через членов правительства, которым следует публично и недвусмысленно заявлять, что подобное никому не сойдет с рук. Группа также обратилась к властям страны с просьбой расследовать все случаи смертей заключенных и привлекать для этого независимых судебно-медицинских экспертов.
Комитет против пыток — исполнительный орган ООН, осуществляющий надзор за исполнением Конвенции против пыток. В него входят 10 независимых экспертов.
20 июля в прессе было опубликовано видео, на котором запечатлено, как сотрудники ярославской ИК-1 пытают заключенного Евгения Макарова. На кадрах было видно, как 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. После этого Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.
Как выяснилось, инцидент произошел летом прошлого года. Предполагаемой причиной пытки стало неуважительное отношение Макарова к одному из сотрудников учреждения.
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