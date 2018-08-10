Порошенко определил стратегическую цель Украины

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Киев будет продолжать движение по направлению к членству в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Порошенко, в ЕС признают, что украинская сторона достигла "серьезного прогресса" во внедрении реформ.

"Украина ни при каких обстоятельствах не сойдет с пути реформ", — заявил Порошенко.

Он добавил, что украинская сторона продолжит движение к своей стратегической цели, которая заключается в членстве страны в ЕС.