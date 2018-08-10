Ещё
Порошенко определил стратегическую цель Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко определил стратегическую цель Украины 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Christian Hartmann/Reuters
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Киев будет продолжать движение по направлению к членству в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Порошенко, в ЕС признают, что украинская сторона достигла "серьезного прогресса" во внедрении реформ.
"Украина ни при каких обстоятельствах не сойдет с пути реформ", — заявил Порошенко.
Он добавил, что украинская сторона продолжит движение к своей стратегической цели, которая заключается в членстве страны в ЕС.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и призвал его соблюдать требования Международного валютного фонда.
Газета.Ru: последние новости
Маккейн оценил санкции США против России Додон отказался передавать посольству США территорию бывшего стадиона Новая Зеландия отказалась от использования одноразовых пластиковых пакетов
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране90
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма35
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов73
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть26
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг244
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
00:30
Бензовоз взорвался в Омске
Пожары Происшествия
00:53
Город в городе: как развивается территория ЗИЛа
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение