СБУ дважды пытались проникнуть на судно РФ

СБУ дважды пытались незаконно проникнуть на российское судно «Механик Погодин» в Херсоне

Все попылки были пресечены членами экипажа.

На российское судно «Механик Погодин», заблокированное в порту Херсон , пытались дважды незаконно проникнуть. Об этом говорится в сообщении компании-оператора судна.

По словам представителей экипажа, со стороны украинских властных структур начались провокации. Попытку незаконного проникновения на корабль пресек экипаж судна.

«Группа из шести лиц, представившихся сотрудниками СБУ и Госпогранслужбы Украины, пыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели и не предъявив документы», — говорится в сообщении компании-оператора.

Как отмечается, сразу после этих попыток к судну была направленна группа экологов, которая якобы тоже намеревалась осуществить проверку. Но ее незаконность также была доказана, поэтому сотрудники допущены не были.

Ранее сообщалось, что СБУ и украинские пограничники не имеют претензий к находящимся на «Механике Погодине» морякам, однако вопрос об аресте судна, которое принадлежит компании, внесенной на Украине в санкционный список с 26 июля, остается открытым.