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СБУ дважды пытались проникнуть на судно РФ
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СБУ дважды пытались незаконно проникнуть на российское судно «Механик Погодин» в Херсоне 

ТК «Звезда»
Все попылки были пресечены членами экипажа.
На российское судно «Механик Погодин», заблокированное в порту Херсон, пытались дважды незаконно проникнуть. Об этом говорится в сообщении компании-оператора судна.
По словам представителей экипажа, со стороны украинских властных структур начались провокации. Попытку незаконного проникновения на корабль пресек экипаж судна.
«Группа из шести лиц, представившихся сотрудниками СБУ и Госпогранслужбы Украины, пыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели и не предъявив документы», — говорится в сообщении компании-оператора.
Как отмечается, сразу после этих попыток к судну была направленна группа экологов, которая якобы тоже намеревалась осуществить проверку. Но ее незаконность также была доказана, поэтому сотрудники допущены не были.
Ранее сообщалось, что СБУ и украинские пограничники не имеют претензий к находящимся на «Механике Погодине» морякам, однако вопрос об аресте судна, которое принадлежит компании, внесенной на Украине в санкционный список с 26 июля, остается открытым.
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