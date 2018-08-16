Турция начала нормализацию отношений с ЕС

Турция заявила о начале нормализации отношений с Евросоюзом

Эммануэля Макрона. Как сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого президента в среду, президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону отношения двух стран, канцлер отметила важность турецкой экономики для ФРГ. На четверг намечены телефонные переговоры Эрдогана и президента Франции

Во вторник турецкий суд освободил двух греческих военных, с марта находившиеся в тюрьме в Турции по обвинению в шпионаже после того, как они оказались на турецкой территории во время патрулирования в условиях плохой погоды. В среду суд Стамбула освободил главу турецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча, арестованного в июне прошлого года по подозрению в причастности к попытке госпереворота в июне 2016 года. Их освобождения добивался ЕС.

"Наши отношения с ЕС начали нормализовываться на более здоровой основе, мы намерены продолжить переговоры об упрощении визового режима с Евросоюзом. В предстоящие дни состоится встреча делегации МИД Турции с первым вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом. Мы намерены интенсифицировать контакты с ЕС по вопросу визовой либерализации", — сказал Чавушоглу на полях совещания послов и постоянных представителей Турции в международных организациях в Анкаре. Его слова цитирует агентство Anadolu.

Министр добавил, что Турция готова к урегулированию разногласий с США на условиях равноправного диалога. "Несмотря ни на что, мы открыты для переговоров в качестве равноправных партнеров, с тем чтобы разрешить все существующие проблемы. Но при условии, что этот диалог не будет вестись на языке угроз", — отметил он.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.