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Маска Сталина обогатила британца
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Маска Сталина обогатила британца 

Рамблер 2 часа назад
Фото: The Canterbury Auction Galleries
На торгах Аукционного дома Кентербери (Великобритания) продали бронзовую посмертную маску Иосифа Сталина и слепки кистей его рук. Об этом сообщает Express.
Финальная стоимость лота составила 13,5 тысячи фунтов стерлингов (17,3 тысячи долларов или 1,1 миллиона рублей).
По данным Express, эта маска считается одной из 12-и, сделанных со слепка сразу же после смерти Сталина, еще до того, как его тело было забальзамировано. Газета отмечает, что на маске четко видны усы советского лидера.
Одна из кистей, сопровождающих маску, демонстрирует травму левой руки Сталина. Его левая кисть осталась «усохшей» после дорожного происшествия: когда Сталину было 12 лет, он попал под дилижанс.
Маску приобрел покупатель-иностранец. Она попала в аукционный дом после того, как местный житель нашел ее на чердаке своего деда, служившего в торговом флоте. По мнению британца, его дедушка мог приобрести эту маску во время одного из своих путешествий.
В 2012 году маска из этой же серии была продана на аукционе за 3600 фунтов стерлингов (305 тысяч рублей).
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