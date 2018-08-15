Загадочный «Кракен» найден на пляже во Вьетнаме

Загадочный «Кракен» с сотнями щупалец найден на пляже во Вьетнаме: видео

Существо уже выпустили в море, однако местные жители выразили опасения по поводу того, что «это чудовище однажды вернется из океана и будет в десять раз больше».

На пляже Вьетнама было обнаружено таинственное морское «чудовище» с сотнями живых щупалец. Находка поразила местных жителей.

Судя по подписи к кадрам, опубликованным на YouTube, причудливое существо вынесло волнами на пляж в провинции Кьензянг на территории Южного Вьетнама.

«Я не знаю, животное ли это, растение или что-то еще», — прокомментировал экскурсовод.

После изучения загадочного «монстра», существо выпустили обратно в море.

Однако же сами местные жители выразили опасения по поводу того, что «это чудовище однажды вернется из океана и будет в десять раз больше».

При этом определением вида таинственного занялись сами пользователи Сети, которые предположили, что «чудовище» — не что иное, как один из видов донных морских животных, которые носят называния ветвистых офиур.

Уточняется, что обитают такие существа на глубине до восьми километров, а пропитание они находят на морском дня благодаря свои щупальцам.