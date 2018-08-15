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Загадочный «Кракен» найден на пляже во Вьетнаме
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Загадочный «Кракен» с сотнями щупалец найден на пляже во Вьетнаме: видео 

ТК «Звезда» 1 минуту назад
Существо уже выпустили в море, однако местные жители выразили опасения по поводу того, что «это чудовище однажды вернется из океана и будет в десять раз больше».
На пляже Вьетнама было обнаружено таинственное морское «чудовище» с сотнями живых щупалец. Находка поразила местных жителей.
Судя по подписи к кадрам, опубликованным на YouTube, причудливое существо вынесло волнами на пляж в провинции Кьензянг на территории Южного Вьетнама.
«Я не знаю, животное ли это, растение или что-то еще», — прокомментировал экскурсовод.
После изучения загадочного «монстра», существо выпустили обратно в море.
Однако же сами местные жители выразили опасения по поводу того, что «это чудовище однажды вернется из океана и будет в десять раз больше».
При этом определением вида таинственного занялись сами пользователи Сети, которые предположили, что «чудовище» — не что иное, как один из видов донных морских животных, которые носят называния ветвистых офиур.
Уточняется, что обитают такие существа на глубине до восьми километров, а пропитание они находят на морском дня благодаря свои щупальцам.
ТК «Звезда»: последние новости
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