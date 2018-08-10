Мужчина притворился мертвым в попытке избавиться от жены

Мужчина притворился мертвым в попытке избавиться от сварливой жены и прокололся

Уроженец Гондураса попытался сымитировать собственную смерть, чтобы отвязаться от жены, которая настойчиво требовала от него денег. Об этом сообщает Mirror.

27-лений Денни Гонсалез (Danny Gonzalez), работающий в США , отправил своей жене, находящейся в Гондурасе, снимки, на которых он лежит, притворяясь мертвым. Он затолкал в нос вату и накрылся белым полотенцем для того, чтобы избранница поверила, будто он находится в морге. Кроме того, мужчина отправил вместе с этими снимками изображение гроба, устланного цветами.

В сообщении также указывалось, что Гонсалез умер «от рака и астмы». Весть о смерти, переехавшего в США, дошла до местных СМИ, а затем и до родственников обманщика. Его родные заметили, что на снимках «умерший» хихикал, а окружение было совсем не похоже на морг: он просто лежал на кровати.

Журналисты разыскали Гонсалеза, и он признался, что больше не мог выносить требований жены. По его словам, она звонила ему каждую неделю и кричала, чтобы тот присылал больше денег. «Она просила отправить ей мобильный телефон. Я присылал уже шесть штук, но она каждый раз говорила, что их украли», — рассказал мужчина.

Бывшие соседи Гонсалеза отметили, что весть о смерти очень подкосила его родителей. «Если не хочешь отправлять деньги, так и скажи, зачем притворяться, что ты умер!» — прокомментировал новость один из местных жителей.

Многие жители Гондураса полагаются на финансовую помощь родственников, которые смогли перебраться в Штаты. По данным издания, за первую половину 2018 года из США в Гондурас было отправлено около 1,5 миллиона долларов.