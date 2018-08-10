Белые южноафриканцы присматриваются к жизни в России

СМИ пишут о возможной миграции в Россию белых южноафриканцев. Статью о бурах или африканерах публикует газета «Коммерсантъ» . По данным издания, интерес к России уже проявили около 30 бурских семей.

Слово «буры» происходит от голландского слова «крестьяне». Именно сельским хозяйством занималось большинство белых переселенцев на заре колонизации нынешней территории ЮАР

Сейчас основная масса африканеров — землевладельческий средний класс республики. Однако из-за межэтнической напряженности и экономического неравенства буры нередко подвергаются нападениям со стороны чернокожих: по оценкам местных НКО, только за прошлый год было убито более полусотни человек. Кроме того, в стране начинает действовать программа экспроприации земель у белых фермеров без компенсации. Все эти факторы подталкивают буров к тому, чтобы искать себе новую родину.

Александр Зданевич, специалист по Южной Африке: «Они, правда, ориентируются, конечно, не на Россию: нужно отдавать себе отчет, они ориентируются на все-таки южное полушарие — Австралию Новую Зеландию . Это и привычно по климату, и это англофонная зона, и адаптация там гораздо проще, чем у нас, несмотря на то что концепция нашей внешней политики по отношению к переселенцам действительно дружественная».

Тем не менее Россию тоже рассматривают в качестве направления миграции. Как рассказывает «Коммерсантъ», южные регионы страны уже посетила семья фермеров по фамилии Шлебуш. Глава семейства рассказал газете, что лучше всего южноафриканцам подошли бы Ставрополье , Кубань или Крым

По словам Яна Шлебуша, Россией интересуются как минимум 30 южноафриканских семей, а если поселиться получится удачно, то и другие подтянутся. Правда, тут нужна политическая воля: просто так приехать в Россию на ПМЖ иностранцы не могут. Где они могут пригодиться?

Владимир Кукушкин , старший научный сотрудник Института Африки РАН : «Пришедшее в упадок винодельческое хозяйство России, так же как и другие отрасли российского сельского хозяйства, в этих областях бурские опыт и капиталы могли бы оказаться очень полезны. Если бы буры решились основать поселения в России, то это могло бы привлечь и других их бывших соотечественников, то есть представителей стран, откуда буры мигрировали в Южную Африку. Вероятно, могли бы потянуться подобные туристические потоки из Нидерландов , может быть, из районов Франции , откуда переселялись гугеноты на юг Африки, в уже освоенные бурами туристические предприятия».

Впрочем, о массовой миграции речь почти не идет. Африканеры просто направили из ЮАР в Россию одну семью для разведки ситуации, изучают и другие страны. Дальше будут думать, вести переговоры и так далее — полушария как перчатки не меняют.