Талибы захватили аэропорт в Афганистане

Афганистане талибы захватили аэропорт Газни и штаб полиции, весь юго-восток Афганистана может быть отрезан от Кабула , сообщают в Сети.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», после взятия талибами аэропорта Газни за афганскими силовиками в городе остались только штаб местной службы безопасности и здание губернатора.

Утверждается, что афганские власти находятся в критической ситуации, так как в случае падения города весь юго-восток Афганистана может быть отрезан от Кабула. Для того, чтобы отбить аэропорт, США и союзникам по НАТО , как отмечает Telegram-канал, придется отправить крупные наземные подкрепления.