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Талибы захватили аэропорт в Афганистане
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Талибы захватили аэропорт в Афганистане 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Афганистане талибы захватили аэропорт Газни и штаб полиции, весь юго-восток Афганистана может быть отрезан от Кабула, сообщают в Сети.
По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», после взятия талибами аэропорта Газни за афганскими силовиками в городе остались только штаб местной службы безопасности и здание губернатора.
Утверждается, что афганские власти находятся в критической ситуации, так как в случае падения города весь юго-восток Афганистана может быть отрезан от Кабула. Для того, чтобы отбить аэропорт, США и союзникам по НАТО, как отмечает Telegram-канал, придется отправить крупные наземные подкрепления.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) с правительственными силами Афганистана в Газни погибли более 100 человек.
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