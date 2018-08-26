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Главы силовых ведомств Афганистана ушли в отставку
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Главы ключевых силовых ведомств Афганистана ушли в отставку 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
По словам источника в правительстве Афганистана, в отставку ушли исполняющий обязанности министра обороны республики Тарик Шах Бахрами, глава республиканского МВД Ваис Ахмед Бармак, глава Нацдирекции по безопасности Мохаммад Масум Станекзай и советник президента по безопасности Ханиф Атмар.
В офисе президента Афганистана Ашрафа Гани подтвердили, что получили четыре заявления об отставке — от двух министров и двух старших должностных лиц органов безопасности, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, во вторник правительственный квартал в Кабуле подвергся ракетному удару во время праздничного выступления президента Афганистана Ашрафа Гани. После этого Кабул отказался участвовать в московской встрече по Афганистану, куда ранее согласились приехать лидеры запрещенного в России движения «Талибан».
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