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Госдеп объяснил цель санкций против России
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Госдеп объяснил цель санкций против России 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Reuters
Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт рассказала, чего хотят добиться США, используя санкции против России.
Она напомнила, что глава американского государства Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео заявляли о желании улучшить отношения с Москвой. Как заявила Науэрт, Вашингтон понимает, что «есть много вопросов», которые у России и США «вызывают взаимную обеспокоенность». Россия — «большая страна», как и США, заявила представитель Госдепа.
По ее словам, в подобных ситуациях необходимо «вести дискуссии с другими правительствами». Науэрт уверяет, что санкции являются способом «побудить правительство (России) к лучшему поведению», передает РИА «Новости».
Напомним, использовав в качестве повода «дело Скрипалей», США объявили двухэтапные санкции против России и выставили Москве ряд ультиматумов.
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