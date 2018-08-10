Новые антироссийские санкции: госдепу нечего сказать

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США признали, что в 2008 году Саакашвили сорвался у них с поводка