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Новые антироссийские санкции: госдепу нечего сказать
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Новые антироссийские санкции: госдепу нечего сказать 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
"Мне нечего вам сказать" — так официальный представитель американского госдепа ответила на просьбу объяснить, какие именно гарантии неприменения химического оружия должна дать Россия, чтобы Вашингтон не стал вводить второй пакет санкций. Ограничительные меры вводятся из-за так называемого "дела Скрипалей", в котором бездоказательно обвинили Россию, напоминает телеканал "Россия 24".
Ранее в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что с помощью санкций Вашингтон хочет добиться "улучшения поведения России". Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook уже попросила коллег уточнить, могут ли они назвать хотя бы пару примеров того, где и как набор ограничительных мер хотя бы один раз сработал.
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