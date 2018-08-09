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Помпео встретился с главой МИД Мексики
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Помпео обсудил с главой МИД Мексики иммиграцию и договор НАФТА 

Свободная пресса 5 часов назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео созвонился с главой МИД Мексики Луисом Видегараем. Они обсудили вопрос иммиграции и будущие переговоры по заключению новой сделки по североамериканской свободной зоне торговли (НАФТА).
"Вчера госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с мексиканским министром иностранных дел Луисом Видегараем. Два главы внешнеполитических ведомств обсудили важность сокращения незаконной миграции через Мексику в регионе и обсудили потребность в больших инвестициях в Центральную Америку, чтобы обеспечить безопасность в управлении и обеспечить экономическое процветание. Они также обсудили важность заключения соглашения НАФТА", — рассказала представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Справка «СП»

НАФТА — Североамериканское соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Было подписано 17 декабря 1992 года и вступило в силу 1 января 1994 года. Оно заменило Канадско-американское соглашение о свободной торговле.
Основной целью НАФТА является устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций между входящими в договор странами.
По итогам 20 лет функционирования НАФТА исследователи отмечают, что зона свободной торговли не привела к существенному сокращению разрыва в заработной плате в Мексике с одной стороны и в США и Канаде — с другой.
Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что считает необходимым пересмотр условий, на которых Америка входит в соглашение, допуская при этом возможность выхода из него.
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